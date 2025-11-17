Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers se sont inclinés 110-108 face aux 76ers. Il s'agit de leur dixième défaite en 14 parties cette saison.

Les Clippers menaient pourtant de dix points à l'entame du dernier quart. Mais les Sixers ont effectué une belle remontada. Bien que le rookie fribourgeois apparaisse sur la feuille de match, il n'a pas été aligné, et ce pour la sixième fois d'affilée.

Dans les autres matches, Oklahoma City a facilement battu les New Orleans Pelicans pour solidifier sa première place dans la Conférence Ouest, et les Detroit Pistons ont eux remporté leur 10e victoire consécutive en dominant Indiana 127-112, renforçant ainsi leur avance en tête à l'Est.

Le Thunder, champion en titre et leader à l'Ouest, a amélioré son bilan à 14 victoires pour une seule défaite cette saison en allant s'imposer à la Nouvelle-Orléans (126-109). Les 26 points de Chet Holmgren et les 23 points de Shai Gilgeous-Alexander ont été suffisants dans un match qui s'est joué dès le premier quart au cours duquel OKC a inscrit 49 points, un record pour la franchise.

MVP 2025, 'SGA' a désormais marqué 20 points ou plus dans 87 matches consécutifs. Seul le grand Wilt Chamberlain, qui mène le classement historique avec des séries de 92 et 126 rencontres à 20 points ou plus, a fait mieux.

Malgré une défaite 130-127 face à Chicago, Nikola Jokic a livré un huitième triple double (36 pts, 18 rebonds, 13 passes) cette saison, mais la superstar serbe a manqué le tir pour arracher l'égalisation à la dernière seconde.

Giannis et Wemby sur la touche

A noter également la blessure de Giannis Antetokounmpo, touché à l'aine. Plus tôt, on avait appris celle de Victor Wembanyama. Celui qui a réussi un excellent début de saison avec les San Antonio Spurs, souffre d'une élongation au mollet gauche, a annoncé lundi la franchise texane, la chaîne ESPN estime que l'international français devrait être absent plusieurs semaines.

Le géant français de 21 ans a compilé 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 assists et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matches de la saison.

/ATS