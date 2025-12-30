Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Soirée faste pour Yanic Konan Niederhäuser et les Clippers mardi.

Le 'rookie' fribourgeois a dépassé les 10 points pour la première fois en NBA au cours d'un match remporté 131-90 par la franchise de Los Angeles face aux Sacramento Kings.

Yanic Konan Niederhäuser s'est fait l'auteur de 16 points pour les Clippers, lesquels ont ainsi cueilli un cinquième succès consécutif, soit leur plus longue série victorieuse de la saison. L'intérieur de 22 ans a rentré 6 de ses 8 tirs et 4 de ses 6 lancers-francs, manquant son unique tentative à 3 points.

En l'absence du pivot titulaire Ivica Zubac, Niederhäuser a explosé ses records pour son 16e match dans la prestigieuse ligue nord-américaine, lui qui n'avait jamais marqué plus de 6 points. Il a passé 25 minutes sur le parquet pour capter 6 rebonds, deux autres meilleures marques pour lui, terminant avec un différentiel de +27.

Les Clippers, dont le bilan est désormais de 11 succès pour 21 défaites, ont forcé la décision dans un deuxième quart-temps remporté 39-20. Emmenée par Kawhi Leonard (33 points en 33 minutes de jeu), la franchise de L.A. comptait 33 longueurs d'avance à la mi-temps (73-40). Niederhäuser fut finalement le troisième meilleur marqueur de son équipe, et le co-meilleur rebondeur.

/ATS