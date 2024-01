Les Hawks atteignent la barre des 20 victoires

Les Hawks ont enchaîné un deuxième succès consécutif mardi en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé les L.A. Lakers de LeBron James 138-122 pour cueillir leur 20e victoire en 47 matches.

Atlanta a pris d'entrée à la gorge une équipe qui évoluait sans l'une de ses pièces maîtresses, Anthony Davis, touché à la hanche et à un tendon d'Achille et ménagé par les Lakers au lendemain d'un match joué à Houston. Et la réussite fut au rendez-vous, notamment pour Trae Young qui a rentré ses six premiers tirs primés.

L'arrière All Star a terminé meilleur marqueur des Hawks avec 26 points, signant également 13 assists. Six de ses coéquipiers ont aussi dépassé la barre des 10 points, parmi lesquels Clint Capela qui a cumulé 13 points et 12 rebonds pour réussir un quatrième double double dans ses cinq dernières sorties.

Les Hawks concluent ainsi janvier avec un bilan de 6 victoires pour 8 défaites. La franchise de Géorgie, qui a connu deux séries de quatre défaites consécutives durant ce premier mois de l'année, s'accroche à la 10e place de la Conférence Est, synonyme de play-in.

/ATS