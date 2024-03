Les Hawks désarmés devant New Orleans

Il n’y a pas eu de passe de quatre pour Atlanta ! Victorieux de New York, de Cleveland et de Memphis, les Hawks sont tombés devant New Orleans.

Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 116-103 devant les Pelicans qui ont cueilli, quant à eux, un quatrième succès de rang. Sorti du banc, Trey Murphy III a été le grand artisan de cette victoire avec ses 28 points. Auteur de 27 points, Zion Williamson a également livré la marchandise dans cette rencontre dominée de bout en bout par les visiteurs.

Avec ses 18 points et ses 14 rebonds pour un différentiel de +4, Clint Capela n’a pas à rougir de sa performance. Mais les Hawks jouent de malchance en ce mois de mars. Déjà privés de deux titulaires avec les blessures de Trae Young et de Jalen Johnson, ils devront composer sans Saddiq Bey, touché au genou dans l’ultime quarter. On ignore la durée de l’indisponibilité du backup de Clint Capela.

/ATS