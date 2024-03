Les Hawks écrasent Charlotte 132-91

Atlanta a signé un succès convaincant samedi en NBA pour son retour à domicile après un 'road trop' difficile (quatre défaites en cinq matches). Les Hawks ont écrasé Charlotte 132-91.

Clint Capela a confirmé sa bonne forme actuelle face aux Hornets, signant un septième double double dans ses huit dernières sorties. L'intérieur genevois a cumulé 12 points et 10 rebonds - dont 5 captés en phase offensive - pour un différentiel de +22, en seulement 22' de jeu.

L'homme du match fut Dejounte Murray. L'arrière d'Atlanta s'est fait l'auteur de 28 points, avec un 7/9 à 3 points, tout en distillant 12 passes décisives. Bruno Fernando et Garrison Mathews ont quant à eux inscrit respectivement 25 et 20 points en sortant du banc des Hawks, qui restent solidement installés à la 10e place de la Conférence Est avec cinq victoires de plus que Brooklyn (11e).

/ATS