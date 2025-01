Les Hawks et les Wizards battus

La soirée de vendredi fut compliquée tant pour Clint Capela que pour Kyshawn George.

Le Genevois et les Hawks se sont inclinés de 17 points (119-102) face aux Lakers, alors que le Valaisan et les Wizards ont subi la loi de la plus mauvaise équipe de la NBA.

Clint Capela (8 points, 7 rebonds) et les Hawks ont souffert sous les panneaux vendredi à Los Angeles. Les joueurs d'Atlanta ont cumulé 39 prises contre 56 pour les Lakers. Anthony Davis fut il est vrai dominant dans la raquette, avec 19 rebonds. L'ailier-fort a ajouté 18 points, 4 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres pour un différentiel de +17.

LeBron James ne fut pas en reste. La superstar des Lakers a inscrit 30 points, devenant ainsi le seul détenteur du record du nombre de matches à 30 points ou plus en saison régulière (563), devant Michael Jordan (562). Mais 'King James' a eu besoin de 1522 matches pour atteindre ce total, alors que la légende des Bulls n'en a joué que 1072.

Battus quant à eux 132-120 à La Nouvelle-Orléans, les Wizards de Kyshawn George (5 points et 5 rebonds vendredi) se sont heurtés à un CJ McCollum en feu: l'arrière a inscrit 50 points. Les Pelicans ont ainsi mis fin à une série de 11 défaites pour signer leur 6e victoire en 35 matches. Les Wizards comptent aussi 6 succès dans cet exercice 2024/25 mais ont joué trois rencontres de moins.

/ATS