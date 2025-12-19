Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les New York Knicks ont remporté la Coupe NBA mardi soir à Las Vegas. Les Knicks ont battu ...
Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Photo: KEYSTONE/AP/Ian Maule

Les New York Knicks ont remporté la Coupe NBA mardi soir à Las Vegas. Les Knicks ont battu les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 124-113.

Wembanyama (18 points), un peu moins en vue qu'en demi-finale, devra attendre pour décrocher un premier trophée collectif en NBA. Les Spurs, en avance lors des 2e et 3e quart-temps, n'ont jamais réussi à créer un écart conséquent avant de s'effondrer lors du 4e quart-temps, perdu 35 à 19.

OG Anunoby et Jalen Brunson décisifs

OG Anunoby (28 points) et Jalen Brunson (25 points) ont été déterminants pour les Knicks, bien aidés aussi par les 15 rebonds (dont 10 offensifs) de Mitchell Robinson.

Après un mois d'absence pour une blessure à un mollet, Wembanyama était revenu samedi pour une demi-finale brillante face au Thunder d'Oklahoma City, la meilleure équipe actuelle. Le prodige français (21 ans) est apparu un peu plus emprunté mardi même s'il a su se montrer adroit lors du 3e quart-temps.

/ATS
 

Actualités suivantes

Défaite pour George et Capela

Défaite pour George et Capela

Basketball    Actualisé le 19.12.2025 - 08:38

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

Articles les plus lus

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Basketball    Actualisé le 15.12.2025 - 08:24

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Basketball    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 20:46

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 08:12

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Basketball    Actualisé le 08.12.2025 - 08:13

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Basketball    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52