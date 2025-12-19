Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs

Les New York Knicks ont remporté la Coupe NBA mardi soir à Las Vegas. Les Knicks ont battu les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 124-113.

Wembanyama (18 points), un peu moins en vue qu'en demi-finale, devra attendre pour décrocher un premier trophée collectif en NBA. Les Spurs, en avance lors des 2e et 3e quart-temps, n'ont jamais réussi à créer un écart conséquent avant de s'effondrer lors du 4e quart-temps, perdu 35 à 19.

OG Anunoby et Jalen Brunson décisifs

OG Anunoby (28 points) et Jalen Brunson (25 points) ont été déterminants pour les Knicks, bien aidés aussi par les 15 rebonds (dont 10 offensifs) de Mitchell Robinson.

Après un mois d'absence pour une blessure à un mollet, Wembanyama était revenu samedi pour une demi-finale brillante face au Thunder d'Oklahoma City, la meilleure équipe actuelle. Le prodige français (21 ans) est apparu un peu plus emprunté mardi même s'il a su se montrer adroit lors du 3e quart-temps.

