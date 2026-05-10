Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent

Tenant du titre, Oklahoma City est toujours invaincu dans les play-off 2026 de NBA. Le Thunder a cueilli samedi son troisième succès en trois matches face à des Lakers désormais au pied du mur.

OKC, qui avait 'balayé' Phoenix 4-0 au 1er tour, s'est facilement imposé 131-108 samedi sur le parquet des Los Angeles Lakers. L'arrière belge du Thunder Ajay Mitchell (24 points, 10 assists, 4 rebonds) fut le meilleur marqueur du match.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander ne fut pas en reste, lui qui a compilé 23 points, 9 passes décisives, 4 rebonds et 2 contres. L'absence de leur maître à jouer Luka Doncic, blessé, pèse décidément trop lourd dans le camp des Lakers de LeBron James (19 points, 8 assists et 6 rebonds samedi).

A l'Est, les Cavaliers ont en revanche décroché le succès de l'espoir face aux Pistons. Propulsé par les 35 points de Donovan Mitchell, Cleveland a battu Detroit 116-109 pour n'être plus mené que 2-1 dans cette demi-finale de Conférence. Les Cavs ont aussi pu compter sur James Harden (19 points, 7 passes) pour clore la partie.

/ATS