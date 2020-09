Les Lakers en finissent avec les Rockets

Les Lakers disputeront leur première finale de Conférence depuis 2010, année de leur 16e et dernier titre NBA.

La franchise de Los Angeles a écarté les Rockets en cinq matches, s'imposant largement (119-96) samedi dans la 'bulle' d'Orlando.

Après une première saison décevante à L.A. marquée par une vilaine blessure à l'aine et une non-qualification pour les play-off, LeBron James va donc découvrir la saveur de ces joutes à l'Ouest, après avoir disputé dix finales de Conférence à l'Est dont neuf gagnées avec Cleveland et Miami. Il ne connaît pas encore son adversaire, les Clippers menant 3-2 face à Denver avant leur duel de dimanche.

En attendant, c'est lui qui a encore présidé aux destinées des Lakers avec une détermination sans faille et une puissance dont on ne cessera de dire à quel point elle est bluffante à 35 ans. Ses 29 points, 11 rebonds et 7 passes en 31 minutes ont largement contribué à étouffer les infimes espoirs de remontée de Houston.

Côté Houston justement, seul Harden a tenu son rang (30 points à 12/20 au tir), contrairement à Russell Westbrook encore passé au travers (10 points à 4/13). Pour les Rockets, ce nouvel échec sanctionne une philosophie de jeu basé sur le 'run and gun' (courir, shooter à tout-va), philosophie qui les a poussés à se séparer du pivot genevois Clint Capela. Ils ont tenté de la renforcer avec des velléités défensives qu'on ne leur prêtait pas jusqu'alors, mais cela s'est avéré trop éprouvant à assumer physiquement.

Vainqueurs 4-1, les Lakers s'offrent ainsi un peu de répit dans leur quête encore longue d'un 17e titre de champion, le dernier en date ayant été le cinquième pour Kobe Bryant. Depuis la mort accidentelle de ce dernier le 26 janvier, LeBron James se sent investi d'une mission qui se mêle à sa quête insatiable d'un quatrième titre avec un troisième club différent après Miami et Cleveland.

James veut ramener la 'Laker Nation' aux sommets en s'inspirant de la fameuse 'Mamba mentality' de son glorieux aîné. 'C'est la raison pour laquelle je voulais faire partie de cette franchise, pour la ramener à un niveau où elle a l'habitude de figurer. C'est un honneur pour nous de porter le maillot violet et or. Nous essayons simplement de perpétuer tout cet héritage', a-t-il déclaré.

/ATS