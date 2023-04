Les Lakers qualifiés, les Warriors pas (encore)

Les Lakers sont en demi-finales de la Conférence Ouest de NBA.

La franchise de L.A. s'est imposée en six matches face à Memphis, tête de série no 2 à l'Ouest. Elle affrontera au tour suivant Sacramento ou Golden State, qui joueront un match no 7.

LeBron James et ses équipiers ont écrasé les Grizzlies 125-85, sous le regard de l'acteur aux trois Oscars Jack Nicholson (86 ans) qui n'avait plus assisté à une rencontre depuis l'ouverture de la saison 2021/22. 'King James' a cumulé 22 points, 6 assists et 5 rebonds en 31' de jeu, l'homme du match étant D'Angelo Russell (31 points).

Les Lakers, qui n'avaient pas gagné la moindre série depuis leur sacre de 2020 dans la 'bulle' d'Orlando, ont nettement dominé les débats vendredi. Un troisième quart-temps de feu (41-25) leur a permis de prendre 33 longueurs d'avance (100-67) à 12' de la fin du match. L'ultime quart ne fut que du remplissage.

Un septième match sera en revanche nécessaire entre les Warriors et les Kings, qui sont allés l'emporter 118-99 sur le parquet du champion en titre pour égaliser à 3-3 dans la série. Sacramento a forcé la décision grâce aux 28 points de Malik Monk, sorti du banc, et aux 26 points et 11 passes décisives de De'Aaron Fox.

/ATS