Les Mavericks prennent la main

Dallas a pris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest face à Oklahoma City. Victorieux 105-101 de l’Acte III, les Mavericks mènent 2-1 dans la série.

Face à l’équipe no 1 de l’Ouest, Dallas s’est, une fois de plus, reposé sur les épaules de Luka Doncic et de Kyrie Irving pour gagner le premier match de cette série disputé sur son parquet. Le facteur X fut, comme lors de l’Acte II, P.J. Washington Jr. Auteur de 29 points jeudi, il en a inscrit cette fois 27.

A l’Est, Boston mène désormais 2-1 devant Cleveland après sa victoire 106-93 dans l’Ohio. Jayson Tatum (33 points) et Jaylen Brown (22 points) ont fait ce qu’il fallait pour corriger le tir après l’inexplicable défaite à domicile 118-94 lors de l’Acte II.

/ATS