Les Rockets battent le champion en titre

Houston a cueilli un succès de prestige samedi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu ...
Photo: KEYSTONE/AP/Gerald Leong

Houston a cueilli un succès de prestige samedi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela ont battu pour la première fois de la saison le champion en titre Oklahoma City, certes privé de Shai Gilgeous-Alexander.

Dominée par OKC lors de leurs deux premiers duels livrés dans cet exercice 2025/26, la franchise texane s'est imposée 112-106 à Oklahoma City. Le Thunder a pourtant compté jusqu'à 15 longueurs d'avance au deuxième quart (49-34).

Mais les Rockets, qui étaient encore menés de 6 points à la pause (52-46) ont fini par profiter de l'absence du MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessure aux abdominaux). Ils ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-22 pour infliger au Thunder sa 13e défaite de la saison.

Les Rockets ont notamment pu compter sur Tari Eason (26 points, à 5/13 derrière l'arc) et Alperen Sengun (17 points, 12 rebonds, 11 passes décisives et 3 contres) pour renverser la vapeur et décrocher leur 32e succès en 51 parties dans ce championnat. Aligné durant 8 minutes, Clint Capela a capté 1 rebond, manquant son unique tir en terminant avec un différentiel de -12.

Washington a par ailleurs été battu 127-113 par les Nets samedi à Brooklyn, après avoir encaissé pas moins de 80 points en première mi-temps. Les Wizards, qui pourraient ménager leur nouvelle recrure Anthony Davis jusqu'au terme de la saison, évoluaient notamment sans Kyshawn George samedi. L'ailier valaisan souffre d'une contusion au genou droit.

/ATS
 

