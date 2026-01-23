Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets de Clint Capela ont cueilli un succès de prestige vendredi en NBA. Houston a battu le leader de la Conférence Est, Detroit, qui restait sur quatre victoires consécutives.

Quatrième à l'Ouest, la franchise texane s'est imposée 111-104 sur le parquet des Pistons pour décrocher un quatrième succès dans ses cinq dernières sorties. Kevin Durant a une nouvelle fois brillé dans le camp de Houston, cumulant 32 points, 7 rebonds et 3 passes décisives. Alperen Sengun a ajouté 19 points.

Clint Capela a eu droit à 16 minutes de jeu au sein d'une équipe qui a tourné à huit joueurs seulement vendredi. Le pivot genevois a fait le job: s'il n'a réussi que 5 points (à 2/5 au tir), il a capté 9 rebonds - dont 4 en phase offensive - et contré 3 tirs adverses pour un différentiel de +6.

Houston a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-20, alors que les deux équipes étaient à égalité à la mi-match (52-52). Menés 86-72 à l'entame de l'ultime 'quarter', les Pistons ont recollé à 4 points (94-91) à 8'12 de la fin, sans parvenir à inverser la tendance.

/ATS