Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Houston a cueilli un succès de prestige mardi en NBA. Les Rockets de Clint Capela, qui ont ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ashley Landis

Houston a cueilli un succès de prestige mardi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela, qui ont accusé jusqu'à 16 points de retard, ont renversé les San Antonio Spurs 111-106 pour décrocher une troisième victoire consécutive.

Encore menés de 10 points à l'entame de l'ultime quart-temps, les Rockets ont signé un partiel de 9-0 pour relancer leurs actions. Ils ont remporté le dernier 'quarter' 29-14 face au 2e de la Conférence Ouest. Star des Spurs, Victor Wembanyama s'est montré très maladroit, terminant avec 14 points à 5/21 au tir (0/7 de loin).

'Wemby' avait pourtant fait le spectacle lors du deuxième quart, enfonçant notamment le Genevois Clint Capela sur un drive avant de l'écraser au dunk. Un Clint Capela qui a passé 12 minutes sur le parquet après être resté sur le banc deux jours plus tôt face New Orleans, réussissant 6 points, 2 rebonds et 1 contre mardi.

L'homme du match fut le Turc Alperen Sengun. Le pivot titulaire des Rockets a frôlé le triple double, cumulant 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Le meilleur marqueur de cette partie fut toutefois l'ailier des Spurs Julian Champagnie (27 points à 8/16 derrière l'arc).

Les Clippers du 'rookie' fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser ont en revanche vu leur série de victoires s'arrêter mardi. La franchise de Los Angeles, qui avait gagné ses six derniers matches, s'est lourdement inclinée 138-110 à Chicago. Aligné durant 12 minutes, Niederhäuser s'est fait l'auteur de 4 points, 4 rebonds et 1 contre.

/ATS
 

