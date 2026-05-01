Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

La saison de NBA de Clint Capela a pris fin vendredi. Ses Rockets ont été sortis en six matches par les Los Angeles Lakers en quart de finale de la Conférence Ouest.

Houston, qui avait perdu les trois premiers matches de la série avant de réagir, s'est incliné 98-78 à domicile dans cet acte VI. Les espoirs d'une folle 'remontada' se sont très vite envolés vendredi, les Rockets accusant déjà 18 longueurs de retard à la mi-temps (49-31).

Privé de Kevin Durant, Houston a payé cher son manque d'adresse. Les Rockets affichent un médiocre 5/28 à 3 points au terme de cette partie, alors que les Lakers ont rentré 12 de leurs 28 tentatives derrière l'arc. L'homme du match fut le quadragénaire LeBron James, qui a cumulé 28 points, 8 passes décisives et 7 rebonds.

Resté sur le banc lors des deux matches précédents, Clint Capela est cette fois-ci entré en jeu, mais alors qu'il ne restait que 2'07 à jouer dans cette partie. Le pivot genevois, qui possède encore deux ans de contrat avec les Rockets, a inscrit 2 points et capté 1 rebond.

Les Lakers défieront ainsi le champion en titre Oklahoma City au 2e tour. L'autre demi-finale de la Conférence Ouest mettra aux prises San Antonio et Minnesota. A l'Est, les Knicks demeurent la seule équipe qualifiée pour le 2e tour: respectivement opposés à Orlando et à Cleveland, Detroit et Toronto ont égalisé à 3-3 vendredi.

/ATS