Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Houston a subi la loi de San Antonio mercredi en NBA. Clint Capela et les Rockets se sont inclinés ...
Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Les Rockets subissent les foudres de Wembanyama

Photo: KEYSTONE/AP/Ashley Landis

Houston a subi la loi de San Antonio mercredi en NBA. Clint Capela et les Rockets se sont inclinés 111-99 face aux Spurs, après avoir compté jusqu'à 16 longueurs d'avance.

Les Rockets, qui menaient en effet 59-43 à 3'22 de la fin du deuxième quart-temps, ont fini par plier dans l'ultime période. Les Spurs l'ont entamée sur un 11-0 qui leur a permis de faire passer le score de 84-86 à 95-86. Ils ont ensuite parfaitement géré cet avantage.

Auteur de 9 des 11 points inscrits par son équipe durant ce partiel décisif, Victor Wembanyama a porté les Spurs vers la victoire. Le pivot français de 2m24 a marqué 13 de ses 28 points durant le dernier 'quarter'. Il s'est également fait l'auteur de 16 rebonds, 5 contres, 3 assists et 2 interceptions.

Les Rockets, qui avaient parfaitement contenu le Français huit jours plus tôt pour s'imposer 111-106 face à San Antonio, ont paru impuissants dans le 'money time'. L'absence du rugueux intérieur Steven Adams, blessé à une cheville et absent jusqu'au terme de la saison, a certainement pesé dans la balance.

Moins solide que le Néo-Zélandais sur le plan défensif, Clint Capela n'a eu droit qu'à 9 minutes de jeu mercredi, cumulant 5 points, 4 rebonds et 2 contres. Le pivot titulaire Alperen Sengun a quant à lui réussi 18 points, 10 rebonds et 7 passes décisives pour Houston, qui reste 4e de la Conférence Ouest malgré cette défaite.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Les Wizards renouent avec la victoire en battant Portland

Basketball    Actualisé le 28.01.2026 - 06:44

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 23:36

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 06:50

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 26.01.2026 - 07:11

Articles les plus lus

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:28

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 26.01.2026 - 07:11

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 06:50

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 23:36

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:28

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 26.01.2026 - 07:11

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus

Basketball    Actualisé le 27.01.2026 - 06:50

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:28