Les Spurs passent au 2e tour

San Antonio est la deuxième équipe à s'être qualifiée pour les demi-finales de Conférence en NBA après Oklahoma City. Les Spurs de Victor Wembanyama ont écarté Portland en cinq matches.

La franchise texane a classé l'affaire à domicile mardi en s'imposant 114-95 face aux Trail Blazers. Privée de play-off lors des six précédentes saisons, elle n'avait plus gagné la moindre série depuis l'exercice 2016/17, lorsqu'elle avait atteint la finale de la Conférence Est.

Wembanyama retrouvait son public mardi, une semaine après avoir subi une commotion cérébrale à cause d'un choc à la tête lors du match 2. Au repos vendredi puis revenu dimanche à Portland pour un succès, le géant français (2m24) est resté plutôt discret en attaque (5 paniers inscrits, 17 points) mais a été une force de dissuasion active en défense avec 6 contres, ajoutant 14 rebonds et 3 assists.

San Antonio devra patienter au moins jusqu'à jeudi avant de connaître son prochain adversaire. Les Spurs affronteront en demi-finale de Conférence soit les Minnesota Timberwolves, soit les Denver Nuggets. Les Wolves mènent 3-2 avant d'accueillir les Nuggets jeudi pour l'acte VI, mais sans leur patron Anthony Edwards, sur la touche pour au moins deux semaines.

/ATS