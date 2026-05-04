Les Spurs surpris par les Wolves

Les San Antonio Spurs ont été surpris lundi à domicile par Minnesota (104-102) pour entamer leur demi-finale de la Conférence Ouest de NBA.

Leur pivot Victor Wembanyama a pourtant établi un nouveau record de contres en play-off (12).

Après la qualification contre Portland au premier tour (4-1), les Spurs et leur phénomène français, qui découvre les phases finales, ont pu constater que le niveau s'élève au fil des tours. Les expérimentés Timberwolves ont mordu au bon moment pour mener 1-0 dans cette série au meilleur des sept matches.

Victor Wembanyama a atteint la pause avec 7 'blocks', pour un total de 12. Le Français de 22 ans a fini avec un joli triple double (11 points, 15 rebonds, 12 contres et 5 passes) mais terminé sa soirée frustré par sa maladresse au tir: 5/17, et même 0/8 de loin. Il a commis quelques erreurs avec notamment trois pertes de balle.-

La différence s'est faite à l'expérience en faveur des Wolves, qui visent une troisième finale de Conférence de suite. La meute a surtout pu compter sur le retour inattendu d'Anthony Edwards, neuf jours après avoir subi une hyperextension du genou gauche.

Remplaçant au coup d'envoi, 'Ant-man' a été décisif avec 18 points dont 11 dans un dernier quart-temps irrespirable, tantôt en attaquant le cercle, tantôt en décochant de loin. Julian Champagnie a eu le ballon de la victoire entre les mains pour les Spurs, mais a manqué son tir derrière l'arc à la sirène.

/ATS