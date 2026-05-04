Les Spurs surpris par les Wolves

Les San Antonio Spurs ont été surpris lundi à domicile par Minnesota (104-102) pour entamer ...
Les Spurs surpris par les Wolves

Les Spurs surpris par les Wolves

Photo: KEYSTONE/AP/Eric Gay

Les San Antonio Spurs ont été surpris lundi à domicile par Minnesota (104-102) pour entamer leur demi-finale de la Conférence Ouest de NBA.

Leur pivot Victor Wembanyama a pourtant établi un nouveau record de contres en play-off (12).

Après la qualification contre Portland au premier tour (4-1), les Spurs et leur phénomène français, qui découvre les phases finales, ont pu constater que le niveau s'élève au fil des tours. Les expérimentés Timberwolves ont mordu au bon moment pour mener 1-0 dans cette série au meilleur des sept matches.

Victor Wembanyama a atteint la pause avec 7 'blocks', pour un total de 12. Le Français de 22 ans a fini avec un joli triple double (11 points, 15 rebonds, 12 contres et 5 passes) mais terminé sa soirée frustré par sa maladresse au tir: 5/17, et même 0/8 de loin. Il a commis quelques erreurs avec notamment trois pertes de balle.-

La différence s'est faite à l'expérience en faveur des Wolves, qui visent une troisième finale de Conférence de suite. La meute a surtout pu compter sur le retour inattendu d'Anthony Edwards, neuf jours après avoir subi une hyperextension du genou gauche.

Remplaçant au coup d'envoi, 'Ant-man' a été décisif avec 18 points dont 11 dans un dernier quart-temps irrespirable, tantôt en attaquant le cercle, tantôt en décochant de loin. Julian Champagnie a eu le ballon de la victoire entre les mains pour les Spurs, mais a manqué son tir derrière l'arc à la sirène.

/ATS
 

Actualités suivantes

Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando

Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando

Basketball    Actualisé le 04.05.2026 - 05:33

Embiid et les Sixers renversent les Celtics

Embiid et les Sixers renversent les Celtics

Basketball    Actualisé le 03.05.2026 - 06:44

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

Basketball    Actualisé le 02.05.2026 - 06:28

Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour

Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour

Basketball    Actualisé le 01.05.2026 - 07:26

Articles les plus lus

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 08:38

Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour

Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour

Basketball    Actualisé le 01.05.2026 - 07:26

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

Basketball    Actualisé le 02.05.2026 - 06:28

Embiid et les Sixers renversent les Celtics

Embiid et les Sixers renversent les Celtics

Basketball    Actualisé le 03.05.2026 - 06:44

Les Spurs passent au 2e tour

Les Spurs passent au 2e tour

Basketball    Actualisé le 29.04.2026 - 08:16

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 08:38

Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour

Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour

Basketball    Actualisé le 01.05.2026 - 07:26

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers

Basketball    Actualisé le 02.05.2026 - 06:28

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Cooper Flagg (Mavericks) élu rookie de l'année

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:13

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

OKC « balaye » Phoenix au 1er tour des play-off

Basketball    Actualisé le 28.04.2026 - 07:29

Les Spurs passent au 2e tour

Les Spurs passent au 2e tour

Basketball    Actualisé le 29.04.2026 - 08:16

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart

Basketball    Actualisé le 30.04.2026 - 08:38