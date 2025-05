Les Warriors poussés au 7e match par Houston

Battus 115-107 vendredi en Californie, les Warriors devront disputer un match 7 face aux Rockets en quart de finale de la Conférence Ouest de NBA. Golden State menait pourtant 3-1 dans cette série.

Un scénario-catastrophe se dessine pour Stephen Curry et ses coéquipiers, à la mine déconfite en fin de rencontre. Houston, qui jouera l'acte VII au Texas dimanche, aura l'occasion de devenir la 14e équipe à remporter une série de play-off en NBA après avoir été menée 3-1, ce qui n'a pas été vu depuis 2020.

Après avoir proposé un affreux match 5 mercredi à Houston, les Warriors ont paru apathiques dès le début d'un ultime quart-temps entamé sur le score de 86-84 en faveur des Rockets. Leur coach Steve Kerr a d'ailleurs demandé un temps-mort après moins d'une minute de jeu, l'écart ayant grimpé de 6 points déjà.

Peine perdue, Golden State s'est montré trop maladroit au tir dans les moments-clés et a été tourmenté par le meneur de Houston Fred VanVleet, auteur de 29 points (à 6 sur 9 de loin), 8 rebonds et 8 passes décisives. Houston a aussi dominé au rebond (62 à 51) avec Alperen Sengun (21 points, 14 rebonds) et l'étonnant Steven Adams (17 points, 5 rebonds).

/ATS