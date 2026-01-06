Les Wizards battus pour le retour de George

Absent lors des sept derniers matches, Kyshawn George a fait son retour sur les parquets de ...
Photo: KEYSTONE/AP/John McDonnell

Absent lors des sept derniers matches, Kyshawn George a fait son retour sur les parquets de NBA vendredi.

Mais la défaite fut au rendez-vous pour Washington, qui a subi la loi de La Nouvelle-Orléans dans un duel de 'cancres'.

Les Wizards se sont inclinés 128-107 à domicile face aux Pelicans, qui ont ainsi mis fin à une série de neuf défaites d'affilée. Washington évoluait sans son nouveau meneur de jeu Trae Young, récemment acquis dans le cadre d'un échange avec Atlanta et ménagé en raison d'une douleur à un quadriceps.

Kyshawn George, qui a récemment souffert de la hanche, a eu droit à 24 minutes de jeu vendredi. Le Valaisan a inscrit 15 points (à 6/15 au tir), terminant meilleur marqueur de son équipe en compagnie de Tristan Vukcevic. Il a ajouté 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception, pour un différentiel de -15.

Washington, qui avait gagné quatre matches sur sept en l'absence du Chablaisien, en reste donc à 10 victoires dans cet exercice 2025/26 pour 27 défaites. Ils pointent en avant-dernière position dans la Conférence Est, devant les Indiana Pacers (7 victoires-31 défaites).

/ATS
 

