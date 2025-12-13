Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Les Wizards remportent le duel des cancres

Photo: KEYSTONE/AP/AJ Mast

Rare succès pour les Washington Wizards. L'équipe de Kyshawn George a remporté son 4e match de la saison en dominant les Indiana Pacers 108-89.

Cette victoire des Wizards fait que le club en est maintenant à un record de 4-20 contre 6-20 pour des Pacers qui ne sont que l'ombre de l'équipe qui a ennuyé Oklahoma City jusqu'au 7e match des finales la saison dernière. Il faut dire que sans leur meneur Tyrese Haliburton, blessé lors du dernier match en juin et indisponible toute cette saison, tout devient nettement plus compliqué.

Washington n'a jamais tremblé au cours de cette partie. Kyshawn George a joué 36 minutes, mais a manqué de précision avec un très modeste 3/11 au tir. Le Chablaisien n'est en revanche pas passé loin du triple-double avec ses 9 points, 8 rebonds et 9 assists.

/ATS
 

