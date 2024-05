Les Wolves assomment les Nuggets

Tenant du titre NBA, Denver est dos au mur dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui l'oppose à Minnesota. Les Nuggets sont menés 2-0 après s'être inclinés une deuxième fois à domicile.

Battue de sept points dans l'acte I, la franchise de Denver a été dominée 106-80 lundi par des Timberwolves qui ont pourtant dû composer sans Rudy Gobert: le pivot français était resté auprès de son épouse pour la naissance de leur premier enfant. Les Wolves ont d'ailleurs été dominés sous les panneaux.

Mais les Nuggets, qui ont capté 50 rebonds - dont 16 pour Nikola Jokic - contre 42 pour les Wolves, n'ont rien pu faire pour stopper Karl-Anthony Towns (27 points, 12 rebonds) et Anthony Edwards (27 points, 7 assists). Gênés par la défense adverse, ils affichent un insuffisant 34,9% de réussite au tir (50% pour Minnesota).

Minnesota, qui jouera à domicile lors des actes III et IV, a très vite pris les commandes dans ce match. Les Wolves ont signé un partiel de 15-0 entre la fin du premier et le début du deuxième quart pour faire passer le score de 24-20 à 39-30, portant leur avance à plus de 30 points au troisième quarter.

A l'Est, New York s'est imposé 121-117 au Madison Square Garden en ouverture de la demi-finale de Conférence qui l'oppose aux Indiana Pacers. Les Knicks ont une nouvelle fois pu compter sur un Jalen Brunson flamboyant: l'arrière a inscrit 43 points pour devenir le quatrième joueur de l'histoire à marquer 40 points ou plus lors de quatre matches consécutifs en play-off, le premier depuis Michael Jordan lors des finales 1993.

