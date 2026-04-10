Les clubs fribourgeois pour un doublé en Coupe de Suisse

Gümligen accueille samedi les finales de la Patrick Baumann Swiss Cup. Tous deux déjà sacrés en Coupe de la Ligue en début d'année, Olympic et Elfic Fribourg poursuivent leur opération reconquête.

Malmenée en 2024/24, les équipes fribourgeoises ont repris cette saison leur domination sur la scène nationale. Tant Olympic chez les messieurs qu'Elfic chez les dames n'ont connu qu'une seule défaite en Suisse durant cet exercice 2025/26. La saison passée, ces deux clubs avaient dû se contenter d'un trophée, celui de la SBL Cup.

Grands rivaux d'Olympic, les Lions de Genève, battus par Fribourg en finale de la Coupe de la Ligue, vont manquer ce deuxième grand rendez-vous de la saison. Ils ont été sortis en demi-finale de la Patrick Baumann Swiss Cup par Union Neuchâtel.

Union, finaliste malheureux l'an dernier face à Genève, n'a donc rien volé. Les joueurs du coach Chad Timberlake peuvent rêver d'offrir leur club un premier trophée depuis celui conquis en Coupe de la Ligue 2013/14. Ils sont d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Olympic cette saison en Suisse, à la mi-décembre.

Le scenario est presque identique chez les dames. Sauf que ce n'est pas Genève LPLO, adversaire d'Eflic samedi, qui a sorti le Nyon Basket Féminin au stade des demi-finales, mais bien les Elfes, qui retrouveront les Nyonnaises en finale des play-off dès mercredi prochain.

Genève LPLO a ainsi infligé aux Fribourgeoises leur seule défaite de la saison sur la scène nationale, une large défaite qui plus est (100-64). Mais c'était à la fin novembre. Depuis, Elfic a retrouvé son basket, remportant notamment aisément le dernier duel en date face aux Genevoises le 11 février (107-88).

/ATS