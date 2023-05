Miami gagne l'acte I sur le parquet des Celtics

Miami est allé s'imposer 123-116 mercredi à Boston dans l'acte I de la finale de la Conférence Est de NBA. Le Heat aura donc entamé ses trois séries avec un succès à l'extérieur dans ces play-off.

Tête de série no 8 à l'Est et tombeur de Milwaukee puis des Knicks dans les deux premiers tours, Miami a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 46-25. Menée de 9 points à la pause (66-57), la franchise floridienne a maîtrisé son sujet dans un dernier quart qu'elle a entamé avec une marge de 12 unités (103-91).

Le Heat a pu compter sur un Jimmy Butler en feu pour renverser la vapeur. L'ailier de 33 ans a inscrit 20 de ses 35 points en deuxième mi-temps, réussissant également 7 passes décisives, 6 interceptions et 5 rebonds dans cette partie. Le centre de Miami Bam Adebayo a pour sa part cumulé 20 points, 8 rebonds et 5 assists.

Cinquième équipe de l'histoire à s'imposer à l'extérieur dans ses trois premiers tours de play-off après les Rockets de 1981, les Bulls de 1989, les Knicks de 1999 et les Hawks de 2021, Miami déjoue pour l'heure tous les pronostics dans ces séries finales. Pour mémoire, le Heat avait subi la loi des Hawks de Clint Capela dans le match 1 du play-in, décrochant son ticket pour les play-off en battant Chicago lors du dernier match des barrages.

/ATS