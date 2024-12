Milwaukee et Oklahoma City qualifiés pour le Final Four

Les Bucks et le Thunder se sont qualifiés mardi pour le Final Four de la NBA Cup.

Milwaukee, déjà présent dans le dernier carré l'an dernier, a dominé Orlando 114-109 en quart de finale, alors qu'Oklahoma City s'est défait de Dallas 118-104.

Les Atlanta Hawks de Clint Capela et les New York Knicks, à l'Est, Golden State et Houston, à l'Ouest, se disputeront mercredi les deux derniers tickets pour la phase finale, prévue à Las Vegas, de cette compétition créée l'an passé. Les demi-finales auront lieu samedi avant la finale le 17 décembre.

La qualification confirme la bonne forme des Bucks, qui ont gagné 9 de leurs 11 derniers matches. Giannis Antetokounmpo a brillé (37 points, 7 rebonds, 4 contres), mais c'est Damian Lillard (28 points, 9 assists) qui s'est montré décisif dans le 'money time' en égalisant d'un tir à 3 points à 52 secondes de la sirène avant de réussir un dunk puis d'assurer sur la ligne des lancers francs.

Doncic muselé

Leader de la Conférence Ouest avec désormais 19 victoires pour 5 défaites, le Thunder s'est pour sa part offert un succès de prestige face à Dallas, finaliste NBA au printemps. OKC a verrouillé le magicien Luka Doncic avec une défense serrée sur le Slovène (2 points à la mi-temps, 16 au final).

Sous l'impulsion de son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, une nouvelle fois exceptionnel (39 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre), le Thunder s'est détaché dans le troisième quart-temps (33-19). Dallas est revenu à 8 points au milieu du dernier quart avec Klay Thompson (19 points) et Kyrie Irving (17 points), sans finalement inquiéter les locaux.

/ATS