Milwaukee remporte la NBA Cup aux dépens d'Oklahoma City

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ont remporté la deuxième édition de la NBA Cup mardi. Ils ont écrasé en finale le Thunder d'Oklahoma City 97-81 à Las Vegas.

Désigné meilleur joueur du tournoi, Giannis Antetokounmpo a livré une performance de MVP lors de cette finale, avec un triple-double à 26 points, 19 rebonds et 10 passes, ajoutant également trois contres et deux interceptions. Le Grec a porté son équipe comme en demi-finale, lors du succès de Milwaukee face à Atlanta et Clint Capela (110-102).

Invaincus lors de cette compétition créée l'an dernier pour rendre la saison régulière plus attractive, les Bucks ont été accrochés par le Thunder lors de la première mi-temps (51-50), avant de s'envoler en remportant le troisième quart-temps 26-14.

Un joli chèque

La finale de la NBA Cup est la seule rencontre de cette compétition qui ne compte pas pour la saison régulière. Chaque joueur des Bucks recevra une récompense de 514'971 dollars (environ 459'000 francs). Les joueurs du Thunder reçoivent quant à eux 205'988 dollars (environ 183'000 francs).

/ATS