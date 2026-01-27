Minneapolis: le basketteur Wembanyama horrifié par les tirs mortels

Le joueur français de la NBA Victor Wembanyama s'est dit mardi 'horrifié' par la mort de deux citoyens américains, tués à Minneapolis (nord) par des tirs d'agents fédéraux en marge des opérations anti-immigration lancée par Donald Trump.

'Je vois les informations et suis horrifié', a répondu le pivot des San Antonio Spurs, interrogé en marge de l'entraînement de son équipe.

'Wembi' a jugé 'dingue que des personnes tentent de faire comme si assassiner des civils était quelque chose d'acceptable', alors que certains dans le gouvernement américain ont défendu les agents concernés.

La star française s'est cependant montrée prudente: 'Dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi actuellement, je ne préfère donc pas entrer dans les détails.'

'Je suis un étranger qui vit dans ce pays, je suis inquiet, c'est certain', a ajouté Victor Wembanyama, qui a assuré que cela expliquait en partie son hésitation à s'exprimer plus avant sur le sujet.

En pointe lors des manifestations 'Black Lives Matter' durant le premier mandat de Donald Trump, le monde de la NBA s'était d'abord montré plutôt discret sur la situation à Minneapolis, ne réagissant quasiment pas après le décès le 7 janvier d'une première Américaine à Minneapolis, Renee Good, 37 ans, tuée par les tirs d'un agent fédéral.

Mais le décès samedi d'Alex Pretti, également tué par des tirs d'agents fédéraux et dont des vidéos de la mort ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, a suscité la réaction de plusieurs joueurs majeurs, à l'image du meneur des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, pour lequel cet infirmier de 37 ans 'a été assassiné'.

Interrogé lundi en conférence de presse, l'arrière des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell a lui estimé que 'la situation devenait hors de contrôle'. 'Nous devons trouver comment régler cela avant que cela ne devienne la norme', a-t-il dit.

Le même jour, le syndicat des joueurs (NBPA) a publié un communiqué en 'solidarité avec les habitants du Minnesota qui manifestent et risquent leur vie pour demander justice' après la mort de Renee Good et Alex Pretti.

