Minnesota premier qualifié pour le 2e tour

Minnesota est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de Conférence des play-off NBA. Vainqueurs 122-116 dimanche à Phoenix, les Timberwolves ont 'balayé' les Suns 4-0.

Minnesota a ainsi franchi le 1er tour pour la deuxième fois seulement en 35 ans d'existence. Les Wolves ont été portés dimanche par Anthony Edwards (40 points), leur bondissant leader, auteur d'un dunk furieux sur Kevin Durant en fin de rencontre, symbole d'un passage de flambeau entre deux générations.

La fin de saison est brutale pour des Suns à l'avenir incertain, après l'échec total de leur trident offensif Kevin Durant, Devin Booker (49 points dimanche) et Bradley Beal, en détresse sur ce dernier match.

Minnesota a de grandes chances de retrouver au prochain tour le champion Denver, qui mène 3-1 face aux Los Angeles Lakers. Seul point noir pour les Wolves, le coach Chris Finch est sorti blessé après un choc sur la touche avec son propre joueur Mike Conley.

Les Clippers frôlent la catastrophe

Toujours à l'Ouest, les Los Angeles Clippers, qui ont laissé fondre une avance de 31 points, ont failli être humiliés par la plus grande remontée de l'histoire des play-off avant de s'imposer dans une fin de match brûlante face à Dallas (116-111). Ils égalisent à 2-2 et reprennent l'avantage du terrain.

Les New York Knicks ont quant à eux remporté un nouveau match dingue face à leurs rivaux de Philadelphie (97-92) pour mener 3-1 et se rapprocher des demi-finales de conférence. Dans une rencontre à haute intensité, le meneur All-Star des Knicks Jalen Brunson a confirmé sa montée en puissance avec 47 points (et 10 passes), record de sa franchise lors d'un match de phase finale.

