NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu

Clint Capela a été régulièrement utilisé dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Il a contribué ...
Photo: KEYSTONE/AP/Karen Warren

Clint Capela a été régulièrement utilisé dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Il a contribué à la victoire 114-92 des Houston Rockets sur les Phoenix Suns en marquant deux points.

Le Genevois a passé 13'21'' sur le parquet - une durée rarement atteinte cette saison. Le pivot de 31 ans, qui ne fait pas partie de la formation de base à Houston, a tiré à deux reprises en direction du panier adverse et a réussi un tir. Il a également capté cinq rebonds.

Les Rockets ont commencé la saison de manière convaincante avec 11 victoires en 14 matches et occupent la 4e place de la Conférence Ouest.

