NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder

Le Thunder d'Oklahoma City a de nouveau eu besoin d'une double prolongation pour s'imposer ...
NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder

NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 pts avec le Thunder

Photo: KEYSTONE/AP/Darron Cummings

Le Thunder d'Oklahoma City a de nouveau eu besoin d'une double prolongation pour s'imposer jeudi en NBA face aux Pacers 141-135. Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 55 points, son record, a été décisif

Après son duel contre Houston mardi, Oklahoma City a de nouveau connu un match intense lors de ses retrouvailles avec Indiana après le succès 4-3 d'OKC en finale NBA en juin. Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour rafraîchir son record de points (auparavant à 54), établi à 55 (15 sur 31 au tir) avec 8 rebonds et 5 passes.

Si les statistiques ont gonflé en partie grâce aux deux fois 5 minutes supplémentaires, c'est surtout que 'SGA' a su se montrer décisif dans les moments chauds, attaquant sans relâche la défense adverse et obtenant de nombreux lancers francs (23 sur 26) grâce à ses appuis de feu. Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur NBA la saison passée et auteur d'un 5e match à plus de 50 points, totalise ainsi 90 points après les deux premières rencontres de la saison: seuls Michael Jordan, Anthony Davis et Wilt Chamberlain ont fait mieux.

/ATS
 

