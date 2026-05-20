NBA: Le Thunder égalise à 1-1 face aux Spurs de Wembanyama

Oklahoma City, champion en titre, a répondu aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama avec ...
NBA: Le Thunder égalise à 1-1 face aux Spurs de Wembanyama

NBA: Le Thunder égalise à 1-1 face aux Spurs de Wembanyama

Photo: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez

Oklahoma City, champion en titre, a répondu aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama avec un succès 122-113 mercredi à domicile. Le Thunder revient à 1-1 en finale de Conférence Ouest en NBA.

Après sa performance historique en ouverture lundi, Wembanyama a retrouvé des statistiques plus 'humaines' avec 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres, avant le match 3 dans le Texas vendredi.

Les Spurs ont toutefois longtemps résisté au Thunder, malgré 21 pertes de balles, l'absence de De'Aaron Fox, toujours touché à une cheville, et la sortie sur blessure de son remplaçant Dylan Harper (jambe droite).

Muselé lundi, le double MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander a été beaucoup plus efficace avec 30 points et 9 passes. Le Thunder a cependant perdu deux joueurs sur blessure, Jalen Williams, (ischio-jambiers), sorti rapidement, et le Belge Ajay Mitchell en toute fin de partie (jambe droite).

/ATS
 

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