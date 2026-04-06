NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns

Les Houston Rockets continuent sur leur lancée en NBA. L'équipe texane, déjà qualifiée pour ...
NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns

NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns

Photo: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin

Les Houston Rockets continuent sur leur lancée en NBA. L'équipe texane, déjà qualifiée pour les play-off, a remporté sa septième victoire consécutive en s'imposant 119-105 face aux Phoenix Suns mardi.

Portés par Kevin Durant, auteur de 24 points, les Rockets ont ainsi battu la franchise de l'Arizona pour la quatrième fois cette saison. Le Genevois Clint Capela a inscrit deux points et capté trois rebonds pour les Rockets en un peu moins de dix minutes de jeu. Mené de 21 points après le premier quart-temps, Houston a peu à peu renversé la partie, reprenant l'avantage dans la troisième période avant de s'assurer la victoire dans le 4e quart-temps.

Au classement de la Conférence Ouest, les Rockets occupent la 5e place. Après cette défaite, les Suns sont assurés de manquer la qualification directe pour les play-off et de devoir disputer le play-in.

/ATS
 

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