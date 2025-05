OKC égalise à 2-2 face à Denver

Oklahoma City a égalisé à 2-2 face à Denver en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA. Le Thunder est allé s'imposer 92-87 dimanche sur le parquet des Nuggets.

Moins de 48h après un match 3 gagné en prolongation par les Nuggets, les deux équipes ont eu du mal à se régler lors d'une partie débutée à 13h30 heure locale. Meilleure équipe de la saison régulière, le Thunder menait ainsi 42-36 à la mi-temps, après que Denver n'avait marqué que 8 points dans le premier quart.

Les Nuggets ont paru en mesure de s'envoler dans la série lorsqu'ils ont pris 7 points d'avance (73-66) à 10'57 de la fin du match. Mais OKC a réagi en signant un partiel de 11-0. Et son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, candidat au titre de MVP, a su peser en fin de partie en inscrivant 9 de ses 25 points dans le dernier quart.

A l'Est, les Pacers ont détruit les Cavaliers, têtes de série no 1, en deux quart-temps pour un terrible 80-39 à la pause. Indiana s'est imposé 129-109 pour mener 3-1 dans la série et se retrouver à un succès d'une qualification surprise en finale de Conférence. A noter la blessure à une cheville du meneur All Star de Cleveland Donovan Mitchell, qui n'a pas été aligné en deuxième mi-temps.

/ATS