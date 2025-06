Oklahoma City Thunder revient à égalité

Le Thunder d'Oklahoma City, un temps au bord du gouffre, a renversé les Indiana Pacers 111-104 pour égaliser à 2-2 en finale de la NBA vendredi à Indianapolis. Tout reste possible dans la série.

La finale, indécise, se rend dans l'Oklahoma pour le match 5 lundi avant de revenir dans l'Indiana pour le match 6 jeudi. L'une des deux équipes aura ainsi l'occasion de glaner un premier titre.

Si l'énergie, le jeu collectif et les actions d'éclat semblaient du côté des Pacers et de leur bruyant public, le Thunder a su encaisser, dans les cordes. 'Nous avons su montrer toute notre volonté, nous nous sommes battus pour rester dans le coup lors du troisième quart-temps, c'était la clef. Ils avaient le vent dans le dos, nous jouions mal. Ça aurait été facile d'abandonner', a salué en conférence de presse l'entraîneur du Thunder, Mark Daigneault.

'Combat de chiens'

OKC a répondu avec force dans les derniers instants, remportant le dernier quart-temps 31-17, dans le sillage de son MVP Shai Gilgeous-Alexander. Plutôt maladroit au départ (12 sur 24 au tir), ayant du mal à se débarrasser de ses défenseurs, ciblé au contraire de l'autre côté du terrain et longtemps incapable d'obtenir des fautes, le Canadien a fait ce qui est attendu des grands joueurs: élever son niveau dans les derniers instants, quand la finale semblait échapper au Thunder.

'SGA' a inscrit 13 points dans les quatre dernières minutes, de loin, à mi-distance, et sur la ligne des lancers francs (10 sur 10) après avoir forcé Aaron Nesmith à deux fautes consécutives très coûteuses. 'On a enfin réussi quelques stops en défense, leur pression a baissé grâce à cela. On a pu développer notre jeu. Tout part toujours des stops pour nous', a commenté Gilgeous-Alexander au micro du diffuseur, qualifiant la rencontre de 'combat de chiens'.

