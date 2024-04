Olympic mène 2-0 face à Massagno

Fribourg Olympic a imposé une deuxième fois sa loi à domicile à Massagno en finale des play-off de SBL.

Les hommes de Thibaut Petit ont battu les Tessinois 65-62 mardi pour mener 2-0 dans la série et se retrouver déjà à un succès d'un sixième titre national consécutif.

Les Fribourgeois avaient arraché la victoire 73-72 samedi à St-Léonard lors de l'acte I. Trois jours plus tard, Eric Nottage (20 points, 6 assists mardi) et ses équipiers ont à nouveau souffert jusqu'au bout face à une équipe de Massagno toujours privée de Marko Mladjan (suspendu).

Olympic menait pourtant 62-50 à 6'30 de la fin du match, après avoir signé un partiel de 9-1 qui semblait décisif. Mais Massagno, qui avait accusé jusqu'à 14 longueurs de retard au troisième quart (46-32 à la 25e), n'a rien lâché malgré la soirée difficile vécue par son 'sniper' Dusan Mladjan (0 point, à 0/7 au tir).

Les joueurs du coach Robbi Gubitosa ont recollé à 62-60 à 41''2 de la fin, après un panier primé d'Isaiah Williams. Ce dernier a même eu l'occasion d'envoyer les deux équipes en prolongation, mais l'arrière américain a manqué la cible à 3 points au buzzer, pour le plus grand bonheur des quelque 2000 supporters fribourgeois.

Olympic bénéficiera donc d'une première occasion de plier l'affaire et de décrocher son 22e titre de champion de Suisse samedi à Massagno (17h30). Le match no 4 est également programmé au Tessin, trois jours plus tard.

/ATS