Petite nuit pour les Suisses

Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une ...
Petite nuit pour les Suisses

Petite nuit pour les Suisses

Photo: KEYSTONE/AP/Sammy Kogan

Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une 14e défaite en 15 matches, s'inclinant 140-110 face aux Toronto Raptors.

George a connu une soirée difficile. Après deux rencontres à plus de 20 points, le Chablaisien a sorti 5 pts, 3 rebonds, 4 assists, 2 contres et 5 pertes de balle en 29 minutes avec un 2/7 au tir.

Après cinq victoires consécutives, les Houston Rockets de Clint Capela, ont dû courbé l'échine 112-109 au terme d'un match serré face aux Denver Nuggets. Le Genevois Le Romand n'a passé que 4 minutes sur le parquet pour une interception et un 0/2 au tir.

/ATS
 

Actualités suivantes

George brille mais les Wizards perdent encore

George brille mais les Wizards perdent encore

Basketball    Actualisé le 20.11.2025 - 09:27

LeBron James lance enfin sa 23e saison record

LeBron James lance enfin sa 23e saison record

Basketball    Actualisé le 19.11.2025 - 07:37

La Suisse nettement battue par l'Autriche

La Suisse nettement battue par l'Autriche

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 20:49

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 08:33

Articles les plus lus

Washington perd le choc des « cancres »

Washington perd le choc des « cancres »

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 07:37

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 08:33

La Suisse nettement battue par l'Autriche

La Suisse nettement battue par l'Autriche

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 20:49

LeBron James lance enfin sa 23e saison record

LeBron James lance enfin sa 23e saison record

Basketball    Actualisé le 19.11.2025 - 07:37

Qualification de l'Euro dames: large succès suisse

Qualification de l'Euro dames: large succès suisse

Basketball    Actualisé le 15.11.2025 - 19:11

Washington perd le choc des « cancres »

Washington perd le choc des « cancres »

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 07:37

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 08:33

La Suisse nettement battue par l'Autriche

La Suisse nettement battue par l'Autriche

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 20:49

NBA: les Rockets de Capela battent les Wizards de George

NBA: les Rockets de Capela battent les Wizards de George

Basketball    Actualisé le 13.11.2025 - 08:19

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 15.11.2025 - 07:31

Qualification de l'Euro dames: large succès suisse

Qualification de l'Euro dames: large succès suisse

Basketball    Actualisé le 15.11.2025 - 19:11

Washington perd le choc des « cancres »

Washington perd le choc des « cancres »

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 07:37