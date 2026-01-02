Phoenix fait tomber Oklahoma City

Champion NBA en titre, Oklahoma City a subi dimanche sa 6e défaite de la saison en 36 matches ...
Phoenix fait tomber Oklahoma City

Phoenix fait tomber Oklahoma City

Photo: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri

Champion NBA en titre, Oklahoma City a subi dimanche sa 6e défaite de la saison en 36 matches, mais la 5e dans ses 11 dernières sorties. Le Thunder s'est incliné 108-105 à Phoenix.

Devin Booker a marqué le panier à trois points de la victoire à 0''7 du 'buzzer'. Les Suns ont effacé un déficit initial de 18 points pour prendre leur revanche après la pire défaite de l'histoire de la franchise, le mois dernier contre le Thunder (138-89) en quarts de finale de la NBA Cup.

Booker a amassé 24 points et réalisé 9 passes décisives. L'ailier Dillon Brooks a ajouté 22 points pour Phoenix, qui a aussi pu compter sur les 26 points de Jordan Goodwin, un record pour le meneur remplaçant.

Brooks a réussi un tir à trois points face à son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander, à 36'' du terme. Cela a donné à Phoenix une avance de 105-101, mais Oklahoma City a égalisé à 105-105 à 8''2 de la fin avant que Booker ne marque le panier de la gagne.

Gilgeous-Alexander a mené le Thunder avec 25 points et l'arrière Jalen Williams en a ajouté 23. Mais les Suns, en 7e place à l'Ouest, ont mis fin à la série de quatre victoires consécutives d'OKC, dont le bilan reste cependant le meilleur de la ligue.

/ATS
 

