Qualifs Euro féminin: la Suisse commence par une défaite

L'équipe de Suisse féminine a mal commencé les qualifications pour l'Eurobasket 2027. Les Suissesses ...
Qualifs Euro féminin: la Suisse commence par une défaite

Qualifs Euro féminin: la Suisse commence par une défaite

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

L'équipe de Suisse féminine a mal commencé les qualifications pour l'Eurobasket 2027. Les Suissesses se sont inclinées 85-64 face à la Grande-Bretagne, mercredi à Manchester.

La sélection de François Gomez, qui a participé à la phase finale de l'Eurobasket cette année en Grèce (élimination en phase de groupes), avait pourtant idéalement entamé ce premier match du premier tour qualificatif. Elle menait 22-12 à l'issue du premier quart, mais s'est ensuite effondrée face à des Britanniques plus adroites (51% de réussite au tir, contre 41% pour la Suisse).

Cette défaite face à l'adversaire le plus relevé de leur groupe ne constitue pas une surprise. Mais les Suissesses devront quand même réagir dès samedi à Fribourg face à la Norvège, qui a de son côté perdu en Autriche (63-48).

/ATS
 

Actualités suivantes

Nouveau format pour le All-Star Game

Nouveau format pour le All-Star Game

Basketball    Actualisé le 12.11.2025 - 09:37

Les Mavericks ont viré leur manager général

Les Mavericks ont viré leur manager général

Basketball    Actualisé le 12.11.2025 - 08:07

Kyshawn George malheureux

Kyshawn George malheureux

Basketball    Actualisé le 11.11.2025 - 09:03

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Articles les plus lus

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Kyshawn George malheureux

Kyshawn George malheureux

Basketball    Actualisé le 11.11.2025 - 09:03

Les Mavericks ont viré leur manager général

Les Mavericks ont viré leur manager général

Basketball    Actualisé le 12.11.2025 - 08:07

Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 08.11.2025 - 07:33

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite

Basketball    Actualisé le 10.11.2025 - 08:27

Kyshawn George malheureux

Kyshawn George malheureux

Basketball    Actualisé le 11.11.2025 - 09:03

NBA: les Houston Rockets sur la bonne orbite

NBA: les Houston Rockets sur la bonne orbite

Basketball    Actualisé le 06.11.2025 - 08:17

NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona

Basketball    Actualisé le 07.11.2025 - 08:37

Fin de série pour les Rockets

Fin de série pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 08.11.2025 - 07:33

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Une 8e défaite d'affilée pour Washington

Basketball    Actualisé le 09.11.2025 - 07:09