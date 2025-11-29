Qualifs Mondial 2027: la Suisse battue par la Turquie à Fribourg

La Suisse a subi une deuxième défaite en deux matches dans les qualifications pour la Coupe ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La Suisse a subi une deuxième défaite en deux matches dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 85-60 face à la Turquie à Fribourg.

Contrairement à leur premier duel en Serbie (défaite 90-86), les basketteurs helvétiques n'ont jamais vraiment cru à la victoire contre les vice-champions d'Europe 2025. A la mi-temps, les Turcs comptaient déjà 16 points d'avance sur le parquet de la halle Saint-Léonard.

Emmenés par Selim Fofana (17 points), les Suisses ont longtemps manqué d'adresse avant de rectifier quelque peu le tir pour stabiliser l'écart en deuxième mi-temps. Mais la domination des Turcs au rebond (40 à 26 en leur faveur) n'a laissé que peu de place au doute.

La Suisse garde toutefois l'espoir de rallier le deuxième tour de ces qualifications. Elle doit pour cela terminer parmi les trois premiers de son groupe, et tout indique que la troisième place se jouera lors de la double confrontation face à la Bosnie-Herzégovine les 27 février et 2 mars prochains.

/ATS
 

