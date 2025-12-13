SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Fribourg Olympic au tapis ! Après dix victoires de rang, le leader SB League a chuté samedi ...
SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Fribourg Olympic au tapis ! Après dix victoires de rang, le leader SB League a chuté samedi sur le parquet d'une jeune et surprenante équipe d'Union Neuchâtel (79-74).

Les Unionistes, qui menaient de 12 points à la mi-temps auraient pourtant pu tout perdre suite au réveil de l'ogre fribourgeois. Les joueurs de Thibaut Petit sont en effet revenus fort après la pause, marquant 30 points lors du troisième quart pour mener d'une longueur après 30 minutes.

Mais la jeune troupe de Chad Timberlake, qui a succédé au très formateur Mitar Trivunovic, parti à la Fédération suisse, a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour faire la différence dans le 'money-time'. Le meneur américain Justin Hill, qui a marqué 10 de ses 24 points dans le dernier quart, aura été décisif.

Dans les autres matches, le champion en titre Genève a assuré face à Pully-Lausanne (88-71), tandis que la lanterne rouge Lugano a signé une importante victoire contre Nyon (72-68). Au classement, Fribourg ne compte plus que deux points d'avance sur les Lions et six sur son bourreau neuchâtelois.

/ATS
 

Actualités suivantes

George, 15 points et une nouvelle défaite

George, 15 points et une nouvelle défaite

Basketball    Actualisé le 13.12.2025 - 08:38

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Basketball    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Basketball    Actualisé le 08.12.2025 - 08:13

Articles les plus lus

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 08:12

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Basketball    Actualisé le 08.12.2025 - 08:13

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Basketball    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas

Basketball    Actualisé le 11.12.2025 - 08:52

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Basketball    Actualisé le 06.12.2025 - 08:07

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 08:12

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Un 15e succès d'affilée pour OKC

Basketball    Actualisé le 08.12.2025 - 08:13

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Projet NBA Europe: « Encore beaucoup de travail », estime la FIBA

Basketball    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

5e succès de suite à l'extérieur pour Houston

Basketball    Actualisé le 01.12.2025 - 08:43

Victoire pour George et les Wizards

Victoire pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 02.12.2025 - 08:37

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Houston et Durant à la fête face aux Suns

Basketball    Actualisé le 06.12.2025 - 08:07

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas

Basketball    Actualisé le 07.12.2025 - 08:12