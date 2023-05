Sans pitié pour les Celtics, le Heat tout près de la finale

Le Heat n'est plus qu'à une victoire de sa septième finale NBA, après avoir concassé (128-102) les Celtics dimanche dans l'acte III de la finale de la Conférence Est.

Miami a réalisé une démonstration de force et d'abnégation collective, tout le contraire de ses victimes trop consentantes.

Miami mène donc 3-0 dans cette finale de Conférence Est à sens unique, ce qui n'était pas forcément attendu étant donné son statut de tête de série no 8. Le Heat avait dû en passer par deux matches de barrages six semaines pus tôt, subissant la loi des Hawks de Clint Capela lors du premier.

Mais les joutes du printemps ont le don de transfigurer l'équipe floridienne, dont la combativité de tous les instants ne demande alors qu'à se déchaîner. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo en ont fait les frais au 1er tour, les Knicks ensuite. Et voilà, semble-t-il, le même sort réservé aux Celtics pour leur troisième confrontation à ce stade en quatre ans.

Pour espérer inverser une situation extrêmement mal embarquée, les C's, à l'instar des L.A. Lakers menés également 3-0 par Denver à l'Ouest, sont désormais contraints de remporter les quatre rencontres suivantes. Un exploit qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de la NBA.

K.O. palpable

Et on ne voit pas comment, après l'humiliation infligée par le Heat, rêvant de plus en plus fort à un quatrième titre de champion après ceux de 2006, 2012 et 2013, comment ils vont réussir l'impossible. Car mentalement, le K.O. est palpable.

Sur le parquet, il s'est traduit très vite au score en première période, bouclée sur un score de 61-46 en faveur de Miami qui avait même mené de 22 unités au coeur du deuxième quart-temps. Or le problème pour Boston, c'est que, par la suite, les morts de faim d'en face ont enfoncé le clou.

En seconde période, dans le sillage de Gabe Vincent (29 points), Miami a ainsi compté jusqu'à 33 unités d'avance, avec une adresse globale à 57% aux tirs (19/35 derrière l'arc). Habitué à jouer les sauveurs quand il le faut, Jimmy Butler n'a ainsi pas eu à s'employer de la sorte (16 points) cette fois.

/ATS