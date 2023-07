Selim Fofana: « Je perds deux ballons que je n'aurais pas dû perdre »

Il n'a pas manqué grand-chose à la Suisse pour fêter une première victoire dans le 3e tour des pré-qualifications pour l'Euro 2025. Mais le Kosovo a été plus expérimenté.

Selim Fofana ne se cache pas. Désigné leader de la sélection à seulement 24 ans, celui qui a disputé la dernière saison à Podgorica reconnaît volontiers ses erreurs en fin de rencontre. 'Je perds deux ballons que je n'aurais pas dû perdre', confesse-t-il. 'Moi aussi je suis assez jeune et je dois gagner de l'expérience. Avant j'étais un peu le chien fou à qui on demandait de prendre des tirs. Maintenant, c'est moi qui suis l'un des plus vieux, ou au moins l'un de ceux qui a le plus de sélections dans cette équipe.'

La jeunesse, voilà ce qui a fait la force de l'équipe de Suisse ce samedi à Fribourg, même si la sélection est éliminée de la course à l'Euro avec ce troisième revers en autant de rencontres. Des garçons comme Yanic Niederhauser (14 points) ou Dylan Ducommun (7 points) ont su saisir leur chance. 'Il y a l'opportunité de prendre des shoots et d'avoir des minutes et ils l'ont fait, c'est bien', juge Selim Fofana.

Fofana frustré

L'ancien joueur d'Union Neuchâtel promet de corriger ses erreurs. 'Je vais regarder le match trois fois pour voir ce que je dois améliorer, précise-t-il en bon perfectionniste. J'ai perdu trois ballons de suite lorsqu'on avait neuf points d'avance et je prends sur moi. Je n'étais pas bon lors des deux premiers matches. Là, toute cette semaine avant la partie, je me suis préparé à avoir ce rôle de meneur.'

La Suisse va boucler sa campagne mercredi à Naestved face au Danemark dans un match sans enjeu comptable pour elle. Mais les joueurs souhaitent finir sur une bonne note. 'Comme à chaque fois, on va se présenter avec l'espoir de gagner, conclut Fofana. Aujourd'hui c'était certes mieux, mais on a perdu et je suis frustré. Notre mentalité c'est d'aller au Danemark et de gagner.'

A noter que l'entraîneur Ilias Papatheodorou devrait récupérer Roberto Kovac, malade depuis vendredi et qui a dû renoncer au match contre le Kosovo. Sans lui, sans Toni Rocak ni Achile Spadone, le coach grec a dû faire confiance aux jeunes. Ce sera probablement la même chose mercredi.

/ATS