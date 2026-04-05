Six à la suite pour les Rockets

Les Rockets montent en puissance à moins de deux semaines du début des play-off de NBA. Houston est allé s'imposer 117-116 dimanche à Golden State pour cueillir sa sixième victoire consécutive.

La franchise texane a forcé la décision grâce à un 'layup' d'Alperen Sengun à 11 secondes de la fin. L'arrière-vedette de Golden State Stephen Curry, qui faisait son retour après plus de deux mois d'absence sur blessure, a quant à lui manqué la cible sur sa dernière tentative à 3 points à 2''1 du 'buzzer'.

Kevin Durant fut encore une fois l'homme du match dans le camp des Rockets, avec ses 31 points, 8 rebonds, 8 assists et 3 contres. Alperen Sengun a quant à lui cumulé 24 rebonds, 7 passes décisives et 6 rebonds, alors que Stephen Curry a terminé meilleur marqueur des Warriors avec ses 29 points.

Le pivot genevois Clint Capela n'a quant à lui eu droit qu'à quatre petites minutes de jeu du côté des Rockets (0 point, 2 rebonds). Son équipe, qui a encore quatre matches au programme en saison régulière, peut toujours espérer accrocher la 3e place à l'Ouest: avec 49 victoires et 29 défaites, Houston est sur les talons des Lakers (3es, 50-28) et de Denver (4e, 50-28).

/ATS