Thibaut Petit nouveau coach national

Thibaut Petit est le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse. Le Belge remplace le Grec Ilias Papatheodorou qui s'était retiré début juillet.

Petit n'est bien entendu pas un inconnu en Suisse, puisqu'il officie depuis trois ans à la tête de Fribourg Olympic. Avec le club fribourgeois, Petit a remporté trois titres de champion, notamment.

Il continuera d'ailleurs de mener les Fribourgeois en parallèle.

Son mandat commence en août et la première échéance sera le 27 août contre la Grande-Bretagne lors du 2e tour des pré-qualifications pour l'Euro 2029. Le groupe de la Suisse est relevé avec encore la Slovaquie. Il faudra terminer en tête de ce groupe pour avoir le droit de continuer son parcours.

Mais en cas de défaite, la Suisse aura une dernière chance de se qualifier en participant au 3e tour des pré-qualifications.

/ATS