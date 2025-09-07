Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

La première demi-finale de l'Eurobasket messieurs s'annonce particulièrement chaude. Elle mettra ...
Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro

Photo: KEYSTONE/AP/Sergei Grits

La première demi-finale de l'Eurobasket messieurs s'annonce particulièrement chaude. Elle mettra aux prises la Turquie et la Grèce vendredi à Riga.

Les Turcs se sont imposés 91-77 mardi face à la Pologne dans le premier quart de finale. Ils ont pu compter sur un Alperen Sengun particulièrement en verve: l'intérieur des Houston Rockets a compilé 19 points, 12 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions.

Son duel avec Giannis Antetokounmpo vendredi promet beaucoup. La superstar grecque a également brillé dans un quart de finale remporté - face à la Lituanie: le 'Greek Freak' a inscrit 29 points, ajoutant 6 rebonds et 4 interceptions. Jonas Valanciunas (24 points, 15 rebonds) a pourtant sorti le grand jeu côté lituanien.

Les deux autres quarts de finale se dérouleront mercredi. Ils mettront aux prises d'une part la Finlande et la Géorgie, et d'autre part l'Allemagne et la Slovénie.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

La Serbie éliminée par la Finlande dès les huitièmes de finale

Basketball    Actualisé le 07.09.2025 - 16:53

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

Articles les plus lus

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:11

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Basketball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:07

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:11

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

Basketball    Actualisé le 06.08.2025 - 21:09

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Basketball    Actualisé le 08.08.2025 - 13:29

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Basketball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:07

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:11