Un 15e succès d'affilée pour OKC

Champion en titre, Oklahoma City continue de tout balayer sur son passage en NBA. Le Thunder a décroché dimanche son 15e succès d'affilée, le 23e en 24 matches disputés cette saison.

Malgré l'absence de son MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessé), OKC s'est facilement imposé 131-101 sur le parquet d'une équipe du Utah Jazz qui était elle aussi privée de son meilleur marqueur (Lauri Markkanen, malade). Le Thunder n'est que la troisième équipe de l'histoire à commencer aussi bien une saison (23-1).

Chet Holmgren (25 points, 9 rebonds) et Jalen Williams (25 points, 8 assists) furent les principaux artisans de la victoire d'Oklahoma City, qui a très vite pris les commandes dans cette partie (13-1 après 2'45, 45-20 après le premier quart-temps). Aaron Wiggins a ajouté 19 points en sortant du banc.

Deuxièmes à l'Ouest derrière OKC, les Lakers ont également connu la victoire dimanche. La franchise de L.A. a battu les Sixers 112-108 à Philadelphie, grâce à un LeBron James retrouvé et décisif: 'King James' a inscrit 29 points, dont 10 marqués consécutivement dans le 'money time', ajoutant 7 rebonds et 6 assists.

/ATS