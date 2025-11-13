Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Les Rockets de Clint Capela ont cueilli vendredi leur huitième succès en onze matches disputés ...
Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Photo: KEYSTONE/AP/Ashley Landis

Les Rockets de Clint Capela ont cueilli vendredi leur huitième succès en onze matches disputés cette saison en NBA, le troisième d'affilée. Houston a écrasé Portland 140-116.

La superstar Kevin Durant a sorti le grand jeu pour les Rockets, inscrivant 30 points (à 12/19 au tir). L'intérieur turc Alperen Sengun a pour sa part manqué de peu un triple double, cumulant 25 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, ajoutant en outre 3 contres et 3 interceptions.

Comme de coutume depuis le début de la saison, Clint Capela a dû se contenter d'un temps de jeu modeste face aux Trail Blazers. Aligné durant 9 minutes, le pivot genevois a réussi 2 points et 4 rebonds, pour un triste différentiel de -16.

Emmenés par James Harden (41 points, 14 rebonds, 11 assists), les Los Angeles Clippers ont quant à eux eu besoin de deux prolongations pour vaincre les Mavericks à Dallas (133-127). Les Clippers jouaient sans leur 'rookie' fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, qui a réussi 12 points et 4 rebonds vendredi en G-League dans un match gagné par San Diego face à Salt Lake City.

/ATS
 

