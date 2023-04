Un 5e titre national consécutif pour Elfic

Elfic Fribourg a décroché samedi le septième titre de champion de Suisse de son histoire, le cinquième d'affilée.

Les joueuses du coach Romain Gaspoz n'ont eu besoin que de trois matches pour vaincre la résistance de Nyon en finale des play-off de SBL.

Les Elfes sont allées s'imposer 92-46 au Rocher, grâce notamment aux 26 points et 13 rebonds de Courtney Range, et terminent donc la saison invaincues sur la scène nationale. Elles signent un troisième triplé Championnat/Coupe/Coupe de la Ligue, et ont même remporté douze trophées consécutifs en incluant la SuperCoupe.

Nyon a semblé en mesure de s'offrir un sursis en prenant 12 longueurs d'avance à la 13e minute (27-15). Mais la réaction fribourgeoise fut cinglante: les Elfes ont réussi un partiel de 23-4 jusqu'à la mi-temps, inscrivant notamment 13 points d'affilée pour prendre l'avantage 28-27. Elles ont enfoncé le clou dès le retour des vestiaires pour se mettre définitivement à l'abri (48-33, 24e).

/ATS