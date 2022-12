Un éblouissant triple-double record pour Doncic

Luka Doncic a écrit mardi une nouvelle page dans le livre des records de la NBA mardi.

La star de Dallas a signé un stratosphérique triple-double couronné de 60 points, permettant aux Mavericks de remporter une victoire à suspense en prolongation contre les New York Knicks (126-121).

L'arrière slovène a ajouté 21 rebonds et 10 passes, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double avec au moins 60 points et 20 rebonds. Il est seulement le deuxième joueur à marquer 60 points dans un triple-double, après James Harden. Celui-ci avait réussi 60 points avec 10 rebonds et 11 passes dans un match pour Houston en 2018.

'Il est spécial', a déclaré Jason Kidd, l'entraîneur des Mavericks, à propos de son meneur vedette, qui a également réalisé deux interceptions et un contre. 'Pour un joueur, faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant - c'est difficile à réussir', a salué Kidd car 'il y a eu de grands joueurs avant lui' dans la ligue.

Un record personnel

Plus que jamais candidat au titre de MVP, Luka Doncic a battu le record de rebonds de sa jeune carrière en NBA et a signé son septième triple-double de la saison. Les Knicks, grâce notamment aux 33 points de Quentin Grimes, menaient de neuf points à 33''9 secondes de la fin du quatrième quart-temps, mais Dallas est revenu.

Doncic (23 ans) a remis les pendules à l'heure à une seconde de la fin, en récupérant le rebond d'un lancer franc qu'il avait intentionnellement raté et en s'élevant à travers une foule de joueurs pour effectuer un tir en suspension. 'Je pense que j'ai eu un peu de chance', a-t-il déclaré. 'Je l'ai juste lancé en l'air'.

'Besoin d'une bière'

Luka Doncic a ensuite marqué 7 des 11 points des Mavericks en prolongation pour sceller la victoire, et a quitté le terrain sous une ovation massive du public de Dallas. 'Je suis complètement épuisé', a-t-il confié à la fin du match. 'J'ai besoin d'une bière pour récupérer', a plaisanté le natif de Ljubljana.

/ATS