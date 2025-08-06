Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets ...
Photo: KEYSTONE/AP/Steve Marcus

Les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets de WNBA. Ils ont assuré avoir voulu se faire de la publicité, selon la presse américaine.

Selon le quotidien 'USA Today', un porte-parole anonyme d'un groupe derrière la cryptomonnaie Green Dildo Coin a affirmé que le but était de faire le buzz pour attirer l'attention.

'Nous savions que pour nous faire entendre (...) nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet', a dit ce porte-parole, cité par 'USA Today'.

Depuis fin juillet, plusieurs matches du championnat de basket féminin ont dû être brièvement interrompus après le lancer de sex-toys depuis les tribunes.

'Pour l'avenir, nous avons beaucoup d'autres plaisanteries en réserve, mais elles seront beaucoup plus légères et de meilleur goût', a déclaré la source anonyme à 'USA Today'.

Deux personnes ont été arrêtées, à Atlanta et Phoenix, dans le cadre de l'enquête sur ces incidents, mais aucune source officielle n'a évoqué l'hypothèse d'une action liée aux cryptomonnaies.

/ATS
 

